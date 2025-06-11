Румыния перенесет День Победы во Второй мировой войне с 9 на 8 мая

Нижняя палата парламента Румынии, Палата депутатов, в среду приняла законопроект, который устанавливает День Победы во Второй мировой войне 8 мая вместо 9-го.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

За законопроект об изменении даты празднования Дня Победы в Румынии проголосовали 270 депутатов, один высказался "против", еще 19 – воздержались.

"8 мая устанавливается как праздник Дня Победы коалиции народов мира во Второй мировой войне", – говорится в нормативном акте.

Согласно пояснительной записке к проекту, существует путаница между датой, принятой историками и западными союзниками (8 мая), с одной стороны, и датой 9 мая, навязанной Сталиным и СССР в социалистическом лагере.

Для принятия этого законопроекта решающую роль играет голосование в Палате депутатов Румынии, уточняет Digi24.

Как известно, большинство западных государств, в частности Великобритания, Франция, Словакия, Чехия, Норвегия, страны Балтии и Германия, отмечают День Победы 8 мая.

Зато 9 мая они отмечают День Европы – годовщину провозглашения "плана Шумана", прообраза современной европейской интеграции.

Читайте также: Вместе с Европой, а не с РФ. Что Украина должна праздновать 9 мая.