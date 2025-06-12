Зеленський вважає візит Вучича важливим, адже той побачив війну на власні очі
Президент Володимир Зеленський вважає, що перший візит його сербського візаві Александара Вучича до України важливий, адже президент Сербії побачив війну на власні очі.
Про це український лідер написав у соцмережах, передає "Європейська правда".
Ввечері в середу, 11 червня, Зеленський розповів про своє спілкування із Вучичем, який відвідав Одесу та взяв участь у саміті "Україна – Південно-Східна Європа".
"Президент відвідує Україну вперше, і це справді важливо – бути тут, в Україні, і бачити війну на власні очі", – вважає український лідер.
Зеленський та Вучич поспілкувалися про взаємну підтримку на шляху до Європейського Союзу, двосторонню співпрацю й відбудову України.
"Дякую за ініціативу допомогти з відновленням і взяти патронат над відбудовою кількох населених пунктів України. Це дійсно ефективний формат співпраці, і будемо розраховувати на хороші результати", – додав український президент.
Варто зазначити, що учасники саміту "Україна – Південно-Східна Європа" у підсумку підписали декларацію, у якій "найрішучішим чином" засуджують війну Росії проти України та закликають міжнародну спільноту "зберігати й надалі посилювати санкції проти Російської Федерації".
Водночас Вучич – єдиний учасник події, який її не підписав.
Коментуючи це, Вучич заявив, що таким чином він "не зрадив Росію".