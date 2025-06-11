Саміт Україна – Південно-Східна Європа: учасники підтримують рух Києва в НАТО

Учасники саміту Україна – Південно-Східна Європа, який відбувся в Одесі в середу, підтвердили європейські та євроатлантичні прагнення Києва та держав регіону.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в декларації саміту, поширеній пресслужбою Офісу президента України.

Лідери України та держав Південно-Східної Європи погодились із тим, що "членство в НАТО залишається найкращим варіантом безпеки для України з огляду на співвідношення витрат і результату".

"Ми підтверджуємо нашу підтримку євроатлантичних прагнень партнерів регіону. Ми підтримуємо Україну на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включно з членством у НАТО", – ідеться в декларації.

Учасники саміту також погодились з тим, що ані Росія, ні жодна інша держава поза НАТО "не має права вето на розширення Альянсу".

"Ми також повністю підтримуємо право України обирати власні механізми безпеки та самостійно визначати своє майбутнє без зовнішнього втручання", – зазначили лідери.

У четвертому саміті "Україна – Південно-Східна Європа" в Одесі особисто беруть участь лідери Греції, Хорватії та Чорногорії, а також сербський президент – для нього це перший візит в Україну.