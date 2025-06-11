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Вучич похизувався, що "не зрадив" Росію, не підписавши декларацію саміту в Одесі

Новини — Середа, 11 червня 2025, 22:11 — Олег Павлюк

Президент Сербії Александар Вучич підтвердив, що не підписував декларацію саміту "Україна – Південно-Східна Європа", який відбувся в Одесі, і цим "не зрадив Росію".

Про це він сказав журналістам за підсумками саміту, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РТС.

Вучич заявив, що своїм візитом в Одесу не зрадив Росію, як стверджують деякі сербські ЗМІ, і, за його словами, "знову єдиний, хто не прийняв декларацію" саміту в Одесі.

"На відміну від них (імовірно, інших учасників саміту. – Ред.), які готові прийняти все, що спрямовано проти Росії, все, що можуть", – сказав Вучич.

Він додав, що Сербія захищає інтереси міжнародного публічного права, завжди керуючись власними інтересами.

"Я пишаюся політикою Сербії, нашою незалежністю, нашою автономією, і ми будемо продовжувати так робити", – наголосив сербський президент.

Опублікована на сайті Офісу президента України декларація підтверджує, що Вучич – єдиний учасник саміту "Україна – Південно-Східна Європа", який не підписав її.

У документі, серед іншого, "найрішучішим чином" засуджується війна Росії проти України та закликають міжнародну спільноту "зберігати й надалі посилювати санкції проти Російської Федерації".

Учасники саміту також підтвердили євроатлантичні прагнення України та держав регіону.

Нагадаємо, для Александара Вучича це був перший візит до України.

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Сербія Росія
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