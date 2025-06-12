Чорногорія приєднається до місії ЄС з навчання українських військових

Після дев'яти місяців "очікування" члени парламенту Чорногорії прийняли рішення про направлення військовослужбовців армії Чорногорії до місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Radio Slobodna Evropa.

Проєкт рішення було винесено на розгляд парламенту дев'ять місяців тому, але до ухвалення дійшло тільки зараз.

За рішення проголосували 49 з 81 депутата.

У поясненні до рішення про відправку військових Чорногорії на місію ЄС сказано, що це зроблено для того, щоб посилити Збройні сили України у захисті її територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів. Також це є способом стримати і відповісти на нинішні атаки з боку Росії та можливі загрози від інших агресорів.

Опозиція звинуватила проросійського спікера парламенту Андрію Мандича, який є противником НАТО і прихильником глави Кремля Владіміра Путіна, в перешкоджанні прийняттю цього рішення.

Його партія, яка входить до коаліції, виступає проти членства в Альянсі та санкцій, які Чорногорія ввела проти Росії через її агресію проти України.

Чорногорія приєдналася до НАТО в 2017 році за правління Демократичної партії соціалістів (ДПС), яка була усунена від влади в 2020 році.

"Дев'яносто відсотків сьогоднішньої парламентської більшості не голосували за вступ до НАТО", – нагадала ДПС, коментуючи відкладення голосування на дев'ять місяців.

Пояснюючи це рішення, міністр оборони Драган Крапович неодноразово повторив, що "не йдеться" про розгортання чорногорських солдатів у цій місії на території України.

"Я хочу, щоб це було абсолютно ясно. Я ніколи не підтримаю такого. Усі заходи цієї місії проводяться на території ЄС, у Польщі та Німеччині", – наголосив міністр.

Місія Європейського Союзу є однією з двох так званих "українських місій", створених після російського повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року, в яких, як очікується, візьме участь Чорногорія.

Друга місія організована НАТО. 7 лютого цього року Рада з питань оборони та безпеки прийняла проєкт рішення про приєднання армії Чорногорії до діяльності НАТО з надання безпекової допомоги та підготовки для України (NSATU).

Члени Ради, до складу якої входять президент Яков Мілатович, прем'єр-міністр Мілойко Спаїч і спікер парламенту Андрія Мандич, домовилися, що діяльність членів армії в рамках NSATU може здійснюватися виключно на території однієї з країн НАТО.

НАТО, серед іншого, координуватиме підготовку українських сил безпеки.

Остаточне рішення про участь буде прийнято парламентом Чорногорії.

Нагадаємо, місію Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine) створили 17 жовтня 2022 року з початковим мандатом тривалістю два роки, її робота фінансується коштами з Європейського фонду миру.

Нині мандат EUMAM триває до листопада 2026 року.