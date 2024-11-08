ЄС на два роки продовжив військову навчальну місію для України

Рада ЄС на два роки продовжила мандат військової навчальної місії Євросоюзу з підготовки українських військових, на неї закладають понад 400 млн євро.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосила пресслужба Ради ЄС.

У п’ятницю Рада ЄС ухвалила рішення про продовження мандату військової місії ЄС EUMAM Ukraine на ще два роки – до 15 листопада 2026 року.

У бюджет місії закладають 409 мільйонів євро на період з 14 листопада 2024 до 15 листопада 2026 року.

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"Місія EUMAM залишається головним інструментом військової підтримки ЄС для України, її ключова мета – сприяти покращенню військових спроможностей Збройних сил України… Місія співпрацюватиме з НАТО, зокрема місією НАТО з безпекової підтримки і навчання для України (NSATU), та обмінюватися інформацією з нею", – зазначають у комюніке.

Перед цим у середу рішення підтримали посли ЄС.

Нагадаємо, місію Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine) створили 17 жовтня 2022 року з початковим мандатом тривалістю два роки, її робота фінансується коштами з Європейського фонду миру.

У рамках місії за цей час на території країн Євросоюзу пройшли різноманітну підготовку близько 63 тисяч українських військових, що співставно з комплектацією десяти бригад.

"У наступні місяці в рамках місії пройдуть навчання ще 15 000 військових, що збільшить загальну кількість підготовлених військовослужбовців до 75 тисяч станом на кінець зими 2024-2025 років", – додають у заяві.

Подальші кількісні цільові показники будуть постійно коригуватися залежно від потреб України.

Продовження допомоги з навчанням українських військових – один з пунктів окремої безпекової угоди, яку Україна підписала з ЄС як союзом у червні 2024 року.

У серпні 2024 року міністри оборони країн ЄС вирішили, що не будуть переносити навчання українських військових на територію України, але робитимуть це якнайближче до її кордонів.