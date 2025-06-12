Черногория присоединится к миссии ЕС по обучению украинских военных

После девяти месяцев "ожидания" члены парламента Черногории приняли решение о направлении военнослужащих армии Черногории в миссию Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Radio Slobodna Evropa.

Проект решения был вынесен на рассмотрение парламента девять месяцев назад, но до принятия дошел только сейчас.

За решение проголосовали 49 из 81 депутата.

В пояснении к решению об отправке военных Черногории на миссию ЕС сказано, что это сделано для того, чтобы усилить Вооруженные силы Украины в защите ее территориальной целостности в пределах международно признанных границ. Также это является способом сдержать и ответить на нынешние атаки со стороны России и возможные угрозы от других агрессоров.

Оппозиция обвинила спикера парламента Андрию Мандыча, который является противником НАТО и сторонником главы Кремля Владимира Путина, в препятствовании принятию этого решения.

Его партия, входящая в коалицию, выступает против членства в Альянсе и санкций, которые Черногория ввела против России из-за ее агрессии против Украины.

Черногория присоединилась к НАТО в 2017 году при правлении Демократической партии социалистов (ДПС), которая была отстранена от власти в 2020 году.

"Девяносто процентов сегодняшнего парламентского большинства не голосовали за вступление в НАТО", – напомнила ДПС, комментируя отложение голосования на девять месяцев.

Объясняя это решение, министр обороны Драган Крапович неоднократно повторил, что "речь не идет" о развертывании черногорских солдат в этой миссии на территории Украины.

"Я хочу, чтобы это было абсолютно ясно. Я никогда не поддержу такого. Все мероприятия этой миссии проводятся на территории ЕС, в Польше и Германии", – подчеркнул министр.

Миссия Европейского Союза является одной из двух так называемых "украинских миссий", созданных после российского вторжения в феврале 2022 года, в которых, как ожидается, примет участие Черногория.

Вторая миссия организована НАТО. 7 февраля этого года Совет по вопросам обороны и безопасности принял проект решения о присоединении армии Черногории к деятельности НАТО по предоставлению помощи в области безопасности и подготовке для Украины (NSATU).

Члены Совета, в состав которого входят президент Яков Милатович, премьер-министр Милойко Спаич и спикер парламента Андрия Мандич, договорились, что деятельность членов армии в рамках NSATU может осуществляться исключительно на территории одной из стран НАТО.

НАТО, среди прочего, будет координировать подготовку украинских сил безопасности.

Окончательное решение об участии будет принято парламентом Черногории.

Напомним, миссия Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине (EUMAM Ukraine) была создана 17 октября 2022 года с первоначальным мандатом сроком на два года, ее работа финансируется за счет средств Европейского фонда мира.

В настоящее время мандат EUMAM продлен до ноября 2026 года.