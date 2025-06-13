Чотири людини загинули і одинадцять отримали серйозні травми в п'ятницю в аварії за участю автобуса, що перевозив громадян України на автомагістралі A81 у французькому департаменті Сарт.

Про це повідомила префектура департаменту, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Автобус, в якому перебували дорослі та підлітки з України, перекинувся в кювет на автомагістралі A81 об 11:58 ранку, поблизу містечка Дегре, між розв'язками Сілле-ле-Гійом і Ле-Ман-Нор.

фото Radio France

За попередніми даними, окрім чотирьох загиблих і 11 важко поранених, 34 людини отримали легкі травми, зазначила префектура.

Автомагістраль після аварії закрили "в обох напрямках" для полегшення евакуації та рятувальних операцій.

На місце події прибули 87 пожежників з SDIS (Департаментської служби пожежної охорони та рятувальних робіт) та 49 пожежних машин.

На цей час немає додаткової інформації про обставини аварії, кількість транспортних засобів, що брали участь в аварії, та особи потерпілих.

Префект департаменту Сарт Еммануель Обрі взяв на себе керівництво рятувальними операціями, а для координації дій різних служб, що працюють на місці події, було відкрито оперативний штаб департаменту (COD). Префект департаменту Сарт "закликає до максимальної пильності в цьому районі та не перешкоджати роботі служб екстреної допомоги".

Як повідомили у посольстві України у Франції, на місце події терміново вирушили надзвичайний і повноважний посол України у Франції Вадим Омельченко та співробітники посольства.

"Ми перебуваємо на постійному зв’язку з префектурою та місцевими службами для оперативного надання допомоги постраждалим та з’ясування обставин", – йдеться у повідомленні посольства у Facebook.

Нагадаємо, у квітні в Австрії в ДТП загинули четверо громадян України.

А в середині лютого у ДТП потрапив автобус Київ – Кишинів, тоді постраждали 16 людей.