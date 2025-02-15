У Молдові автобус Київ-Кишинів потрапив у ДТП: 16 постраждалих

У Молдові рано вранці у суботу, 15 лютого, сталась ДТП за участю рейсового автобуса Київ-Кишинів, внаслідок якої постраждали 15 осіб.

Про це повідомила пресслужба поліції Молдови, інформує "Європейська правда".

За даними правоохоронців, у Флорештському районі рейсовий автобус із 68 пасажирами, що їхав до Кишинева, перекинувся на засніженій дорозі і врізався в дерево.

Поліція Молдови

Поліція Молдови

Унаслідок ДТП 16 осіб із різними травмами доправили до найближчих лікарень для надання медичної допомоги.

Поліція перевірила водія на алкоголь і встановила, що чоловік був тверезий.

У Франції 30 січня потрапив в аварію шкільний автобус, внаслідок чого загинула 15-річна дівчина і близько 40 осіб постраждали.

Також повідомляли, що у Молдові потрапив у ДТП автобус "Київ – Кишинів", внаслідок аварії постраждали двоє людей.