Премʼєр Британії натякнув, що готовий підвищити оборонні витрати до 3,5% ВВП

Британський прем'єр-міністр Кір Стармер дав зрозуміти, що його країна готова підтримати майбутній цільовий показник НАТО щодо мінімум 3,5% ВВП оборонних витрат, хоча не уточнив, коли саме Лондон його досягне.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Стармер сказав в інтервʼю Bloomberg.

Премʼєр Британії вказав, що точне формулювання цільових показників оборонних витрат, які проголосить саміт НАТО у Гаазі, "все ще є предметом переговорів".

Водночас він сказав, що прийняв "пропозицію, підтримував і підтримує пропозицію щодо важливості НАТО".

"Я абсолютно переконаний, що цей саміт, який відбудеться трохи більше ніж за тиждень, буде великим успіхом і можливістю продемонструвати нашу спільну силу як союзників по НАТО, а також надіслати дуже чіткий сигнал нашим супротивникам", – вважає Стармер.

Як очікується, Північноатлантичний Альянс під час саміту в Гаазі 24-25 червня схвалить нову мету – спрямувати 5% ВВП на оборонні витрати. З них 3,5% ВВП підуть безпосередньо на оборону, а решта – на повʼязані витрати, наприклад кібербезпеку.

Остання заява Стармера є найближчим визнанням з боку британської сторони того, що вона прийме нові цілі оборонних витрат НАТО, зазначає Bloomberg.

Попередньо погоджена ціль Альянсу є набагато амбіційнішою як за розміром, так і за швидкістю, ніж 3% ВВП, які британський прем'єр-міністр проголосив на початку цього року.