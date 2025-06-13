Премьер Британии намекнул, что готов повысить оборонные расходы до 3,5% ВВП

Британский премьер-министр Кир Стармер дал понять, что его страна готова поддержать будущий целевой показатель НАТО по минимум 3,5% ВВП на оборонные расходы, хотя не уточнил, когда именно Лондон его достигнет.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Стармер сказал в интервью Bloomberg.

Премьер Британии указал, что точная формулировка целевых показателей оборонных расходов, которые провозгласит саммит НАТО в Гааге, "все еще является предметом переговоров".

В то же время он сказал, что принял "предложение, поддерживал и поддерживает предложение о важности НАТО".

"Я абсолютно убежден, что этот саммит, который состоится чуть больше чем через неделю, будет большим успехом и возможностью продемонстрировать нашу общую силу как союзников по НАТО, а также послать очень четкий сигнал нашим противникам", – считает Стармер.

Как ожидается, Североатлантический Альянс во время саммита в Гааге 24-25 июня одобрит новую цель – направить 5% ВВП на оборонные расходы. Из них 3,5% ВВП пойдут непосредственно на оборону, а остальные – на связанные расходы, например кибербезопасность.

Последнее заявление Стармера является самым близким признанием со стороны британской стороны того, что она примет новые цели оборонных расходов НАТО, отмечает Bloomberg.

Предварительно согласованная цель Альянса гораздо более амбициозна как по размеру, так и по скорости, чем 3% ВВП, которые британский премьер-министр объявил в начале этого года.