Солдату Бундесверу уріжуть зарплату через секс із дружиною побратима

Федеральний адміністративний суд у Лейпцигу підтримав застосування санкцій щодо старшого сержанта Бундесверу, який зайнявся сексом із дружиною товариша по службі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Як зазначається в матеріалах справи, солдат Бундесверу вступив у статеві відносини з дружиною товариша по службі після того, як подружжя вирішило тимчасово розʼїхатись.

Позашлюбні стосунки тривали кілька тижнів, після чого солдат припинив їх. Згодом розпався і шлюб його товариша по службі.

У результаті військовий суд виніс рішення про заборону підвищення старшого сержанта у званні та скорочення його окладу за порушення дисципліни.

Але військова прокуратура Німеччини звернулась до Федерального адміністративного суду, вирішивши, що покарання надто суворе: сержант не порушив закон і зарекомендував себе добре на службі.

Федеральний адміністративний суд у рішенні, опублікованому у пʼятницю, послався на Законі про військовослужбовців і констатував, що позашлюбні стосунки солдата Бундесверу свідчать про відсутність поваги до товаришів по службі.

Участь у подружній зраді може "масово негативно вплинути на повсякденне життя військової спільноти та поставити під загрозу готовність захищати один одного в кризових ситуаціях", ідеться в рішенні.

Зберігши накладені на сержанта Бундесверу покарання, суд, однак, відзначив, що той міг не знати, що обов'язок подружнього співжиття припиняється лише після розірвання шлюбу, а не коли подружжя тимчасово розстається.

Нагадаємо, у 2021 році Німеччина мусила вивести з місії НАТО в Литві взвод Бундесверу чисельністю близько 30 осіб через скандал із антисемітськими піснями, а також повідомлення про насильство і сексуальні домагання.