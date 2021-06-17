Німеччина виводить з Литви взвод через секс-скандал і пісні у день народження Гітлера

Німеччина виводить з місії НАТО в Литві взвод Бундесверу чисельністю близько 30 осіб через скандал із антисемітськими піснями, а також повідомлення про насильство і сексуальні домагання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що всі необхідні розслідування і процедури у зв’язку зі скандалом будуть продовжені в Німеччині. За її словами, допущені порушення підривають репутацію Бундесверу, а винуватці будуть покарані з усією суворістю.

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Раніше журнал Der Spiegel повідомив, що зі складу місії НАТО в Литві було відкликано чотири німецьких солдати через грубу поведінку в ході армійської вечірки. Ведеться розслідування за підозрою в скоєнні таких злочинів, як сексуальне насильство, образа з імовірно расистським підґрунтям, сексуальний примус і дії екстремістського характеру.

За даними слідства, в ході вечірки, яка відбулася 30 квітня в районі міста Рукла, деякі німецькі солдати напилися і святкували так шумно, що готельному персоналу довелося викликати німецьку військову поліцію.

Згідно з матеріалами справи, один із солдатів спробував вставити пеніс в рот сплячого товариша, інший знімав те, що відбувається на відео.

Інший кричущий випадок був виявлений в ході розслідування. За словами солдатів, їх товариші по службі з мотопіхотного взводу Бундесверу виспівували нацистські та антисемітські пісні в день народження Гітлера 20 квітня.

У протоколі показань свідків відзначено, що солдати співали ці пісні всупереч забороні фельдфебеля, який, однак, не повідомив про порушення начальству.

Головні підозрювані також тиснули на товаришів по службі, вимагаючи, щоб ті не повідомляли про те, що трапилося.

В ході розслідування було виявлено факт пропажі в підрозділі 569 патронів.

Очікується, що військові повернуться до Німеччини у четвер та будуть відсторонені від місії. Якщо обвинувачення щодо основних підозрюваних підтвердяться, вони будуть звільнені з Бундесверу без попереднього повідомлення.