Politico розповіли, як країни Балтії готують свої лікарні до сценарію війни з РФ

Балтійські держави готують свої заклади охорони здоров’я до різних сценаріїв, що можуть виникати у разі російської агресії, орієнтуючись на досвід України.

Про це йдеться у публікації Politico, пише "Європейська правда".

Лікарня Santaros при Вільнюському університеті, що за 50 км від кордону з Білоруссю, розбудовує підземну інфраструктуру, укриття, гелікоптерні майданчики та автономні системи електро- й водопостачання на випадок, якщо стандартні системи вийдуть з ладу.

Естонські плани передбачають закупівлю бронежилетів для медиків "швидкої", а також перехід на комунікацію через супутникові телефони, якщо звичайна мережа стане недоступною. Крім того, лікарні закуповують великі генератори.

"Мова навіть не про те, чи нападе Росія, а про те, коли це станеться… Ми вже переконані, що Росія буде бити по цивільній та енергетичній інфраструктурі. І це означає, що не можна допустити ситуації, коли лікарня не працює, тому що десь проблема з електростанцією", – коментує Рагнар Вайкнеметс, заступник гендиректора Естонської ради з охорони здоров’я, що відповідає за готовність до кризових ситуацій у сфері.

Також готують плани з переміщення операційних і всіх ключових функцій лікарень у підвальні приміщення.

Крім того, закуповують мобільні шпиталі, які в умовах надзвичайної ситуації можна буде розгортати автономно, а також готують запас засобів надання допомоги, щоб їх вистачило на перший час незалежно від проблем з постачанням.

Очікуваною проблемою на випадок війни називають нестачу персоналу. Проблема спостерігається і зараз, а у разі початку бойових дій багато лікарів ймовірно поставлять родину на перше місце і захочуть виїхати.

Опитування у Литві на цю тему показало, що більше чверті медпрацівників скоріш виїдуть, налаштовані залишатись менше 40%, і третина не впевнені, яким буде їхній вибір.

Генсек НАТО Марк Рютте вважає, що Росія може напасти на НАТО через п’ять років.

Комісар ЄС із питань оборони Андрюс Кубілюс поділяє оцінку західних розвідок, що напад Росії на держави Євросоюзу може статись протягом наступних кількох років, зокрема якщо інтенсивні бойові дії в російсько-українській війні припиняться.