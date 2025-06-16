Politico рассказали, как страны Балтии готовят свои больницы к сценарию войны с РФ

Балтийские государства готовят свои учреждения здравоохранения к различным сценариям, которые могут возникать в случае российской агрессии, ориентируясь на опыт Украины.

Об этом говорится в публикации Politico, пишет "Европейская правда".

Больница Santaros при Вильнюсском университете, что в 50 км от границы с Беларусью, развивает подземную инфраструктуру, укрытия, вертолетные площадки и автономные системы электро- и водоснабжения на случай, если стандартные системы выйдут из строя.

Эстонские планы предусматривают закупку бронежилетов для медиков скорой помощи, а также переход на коммуникацию через спутниковые телефоны, если обычная сеть станет недоступной. Кроме того, больницы закупают большие генераторы.

"Речь даже не о том, нападет ли Россия, а о том, когда это произойдет... Мы уже убеждены, что Россия будет бить по гражданской и энергетической инфраструктуре. И это означает, что нельзя допустить ситуации, когда больница не работает, потому что где-то проблема с электростанцией", – комментирует Рагнар Вайкнеметс, заместитель гендиректора Эстонского совета по здравоохранению, отвечающий за готовность к кризисным ситуациям в сфере.

Также готовят планы по перемещению операционных и всех ключевых функций больниц в подвальные помещения.

Кроме того, закупают мобильные госпитали, которые в условиях чрезвычайной ситуации можно будет разворачивать автономно, а также готовят запас средств оказания помощи, чтобы их хватило на первое время независимо от проблем с поставками.

Ожидаемой проблемой на случай войны называют нехватку персонала. Проблема наблюдается и сейчас, а в случае начала боевых действий многие врачи вероятно поставят семью на первое место и захотят уехать.

Опрос в Литве на эту тему показал, что более четверти медработников скорее уедут, настроены оставаться менее 40%, и треть не уверены, каким будет их выбор.

Генсек НАТО Марк Рютте считает, что Россия может напасть на НАТО через пять лет.

Комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс разделяет оценку западных разведок, что нападение России на государства Евросоюза может произойти в течение следующих нескольких лет, в частности если интенсивные боевые действия в российско-украинской войне прекратятся.