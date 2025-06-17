Зеленський закликав США і ЄС відповісти належним чином на терористичні дії Росії

Президент Володимир Зеленський заявив, що після останньої атаки РФ на Україну США і Європа мають відповісти так, як цивілізований світ відповідає на тероризм.

Про це він написав в X, передає "Європейська правда".

Зеленський повідомив, що під час останньої атаки РФ було використано понад 440 безпілотників та 32 ракети. Київ зазнав одного з найжахливіших нападів. Також протягом ночі були атаковані Одеса, Запоріжжя, Чернігів, Житомир, Кропивницький, Миколаїв та Київська область.

"Такі атаки – це чистий тероризм. І весь світ, США та Європа, нарешті мають відповісти так, як цивілізоване суспільство відповідає терористам", – наголосив він.

За словами Зеленського, Путін робить це лише тому, що може собі дозволити продовжувати війну.

"Він хоче, щоб війна тривала. Неправильно, коли сильні цього світу закривають на це очі. Ми підтримуємо контакти з усіма партнерами на всіх можливих рівнях, щоб забезпечити адекватну реакцію. Біль повинні відчувати терористи, а не невинні мирні люди", – заявив президент.

Глава МЗС Андрій Сибіга, коментуючи останній масований удар РФ по Україні, звертає увагу на те, що Росія робить це навмисно, під час саміту "Групи семи".

За попередніми даними, у Києві 14 людей загинули та ще 99 дістали поранення внаслідок російської масованої атаки уночі 17 червня.