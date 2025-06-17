Зеленский призвал США и ЕС ответить должным образом на террористические действия России

Президент Владимир Зеленский заявил, что после последней атаки РФ на Украину США и Европа должны ответить так, как цивилизованный мир отвечает на терроризм.

Об этом он написал в X, передает "Европейская правда".

Зеленский сообщил, что во время последней атаки РФ было использовано более 440 беспилотников и 32 ракеты. Киев подвергся одному из самых ужасных нападений. Также в течение ночи были атакованы Одесса, Запорожье, Чернигов, Житомир, Кропивницкий, Николаев и Киевская область.

"Такие атаки – это чистый терроризм. И весь мир, США и Европа, наконец должны ответить так, как цивилизованное общество отвечает террористам", – подчеркнул он.

По словам Зеленского, Путин делает это только потому, что может себе позволить продолжать войну.

"Он хочет, чтобы война продолжалась. Неправильно, когда сильные мира сего закрывают на это глаза. Мы поддерживаем контакты со всеми партнерами на всех возможных уровнях, чтобы обеспечить адекватную реакцию. Боль должны чувствовать террористы, а не невинные мирные люди", – заявил президент.

Глава МИД Андрей Сибига, комментируя последний массированный удар РФ по Украине, обращает внимание на то, что Россия делает это намеренно, во время саммита "Группы семи".

По предварительным данным, в Киеве 14 человек погибли и еще 99 получили ранения в результате российской массированной атаки в ночь на 17 июня.