Польща підняла винищувачі у зв'язку з російською атакою на Україну

Польща протягом майже двох годин тримала у своєму повітряному просторі військові літаки через масовану атаку Росії на Україну.

Як передає "Європейська правда", Оперативне командування Збройних Сил Польщі повідомило про це у вівторок о 3:15 за місцевим часом в соцмережі X.

"У зв'язку з атакою Російської Федерації, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих на території України, розпочалися операції польських і союзних ВПС у нашому повітряному просторі", – повідомило командування.

"Відповідно до чинних процедур, оперативне командування задіяло усі наявні сили і засоби, що перебувають у його розпорядженні, були підняті чергові винищувальні пари, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розвідування доведені до найвищої бойової готовності", – йдеться в повідомленні.

Оперативне командування видів збройних сил підкреслило, що вжиті заходи "мають на меті забезпечення безпеки на територіях, що межують із загроженими районами".

Менш ніж за дві години, о 4:49, Оперативне командування видів Збройних Сил повідомило, що "операції польських і союзних ВПС у польському повітряному просторі завершено".

"У зв'язку зі зниженням рівня загрози ракетних ударів російської авіації по території України, операції польських і союзних ВПС у повітряному просторі Польщі завершено, а задіяні сили і засоби повернулися до стандартної оперативної діяльності", – повідомило польське військо.

У повідомленні зазначено, що порушень повітряного простору Республіки Польща не зафіксовано. "Польські збройні сили постійно моніторять ситуацію на території України і залишаються в постійній готовності забезпечити безпеку польського повітряного простору", – йдеться в повідомленні.

Глава МЗС Андрій Сибіга, коментуючи останній масований удар РФ по Україні, звертає увагу на те, що Росія робить це навмисно, під час саміту "Групи семи".

За попередніми даними, у Києві 14 людей загинули та ще 99 дістали поранення внаслідок російської масованої атаки уночі 17 червня.