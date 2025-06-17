Польша подняла истребители в связи с российской атакой на Украину

Польша в течение почти двух часов держала в своем воздушном пространстве военные самолеты из-за массированной атаки России на Украину.

Как передает "Европейская правда", Оперативное командование Вооруженных Сил Польши сообщило об этом во вторник в 3:15 по местному времени в соцсети X.

"В связи с атакой Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным на территории Украины, начались операции польских и союзных ВВС в нашем воздушном пространстве", – сообщило командование.

"В соответствии с действующими процедурами, оперативное командование задействовало все имеющиеся силы и средства, находящиеся в его распоряжении, были подняты очередные истребительные пары, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки доведены до наивысшей боевой готовности", – говорится в сообщении.

Оперативное командование видов вооруженных сил подчеркнуло, что принятые меры "имеют целью обеспечение безопасности на территориях, граничащих с угрожаемыми районами".

Менее чем через два часа, в 4:49, Оперативное командование видов Вооруженных Сил сообщило, что "операции польских и союзных ВВС в польском воздушном пространстве завершены".

"В связи со снижением уровня угрозы ракетных ударов российской авиации по территории Украины, операции польских и союзных ВВС в воздушном пространстве Польши завершены, а задействованные силы и средства вернулись к стандартной оперативной деятельности", – сообщило польское войско.

В сообщении указано, что нарушений воздушного пространства Республики Польша не зафиксировано. "Польские вооруженные силы постоянно мониторят ситуацию на территории Украины и остаются в постоянной готовности обеспечить безопасность польского воздушного пространства", – говорится в сообщении.

Глава МИД Андрей Сибига, комментируя последний массированный удар РФ по Украине, обращает внимание на то, что Россия делает это намеренно, во время саммита "Группы семи".

По предварительным данным, в Киеве 14 человек погибли и еще 99 получили ранения в результате российской массированной атаки ночью 17 июня.