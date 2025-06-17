Як Кремль готується змінити владу у Молдові та чи можливо зупинити цей сценарій

За 3,5 місяці Молдова – сусідка України та наша "напарниця" у процесі вступу до ЄС – опиниться на роздоріжжі. Результати виборів, які тут відбудуться, визначать розвиток країни не лише на наступні чотири роки, а й, дуже імовірно, на десятиріччя вперед. Це станеться у разі, якщо проросійські сили (відкриті та замасковані) здобудуть перемогу і сформують лояльний до Москви уряд.

На жаль, імовірність цього сценарію – дуже висока.

Про те, чому виникла небезпека проросійського реваншу і чи можна його зупинити, редактору "Європейської правди" Сергію Сидоренку розповів політичний аналітик Руслан Рохов. Рекомендуємо подивитися інтерв’ю на нашому Youtube-каналі, а текстова версія пояснень експерта, викладена від першої особи, – в матеріалі "Базовий сценарій – у Молдові буде підконтрольний Москві уряд після виборів у вересні". Далі – основні тези Рохова.

Те, що Росія рухається до того, щоб отримати владу в Молдові – це однозначно. На жаль, поки вона цілком може мати у цьому успіх.

Зараз це базовий сценарій – що за підсумками виборів 28 вересня 2025 року ми отримаємо у Кишиневі уряд, підконтрольний Москві.

Важлива межа була подолана в останні два тижні. 4 червня у Кишиневі презентували політплатформу "За Молдову". Троє діячів, пов'язані з комуністичною партією, соціалістичною партією, та колишній міністр оборони часів президентства Ігоря Додона вийшли на пресконференцію і закликали усю опозицію об'єднатися, щоби протидіяти президентці Маї Санду і партії влади PAS.

На цей заклик одразу ж відгукнулися знакові політики, яких пов'язують з московським впливом.

Очікується, що до блоку долучиться маріонетка біглого олігарха Ілана Шора, який тепер живе у Москві, – Вікторія Фуртуне. Вона відкрито висуває територіальні претензії до України.

Високий шанс, що Росія знову застосує проти Молдови енергетичний важіль впливу. Також є загроза дестабілізації у Гагаузії.

Отже, політичну карту Молдови можна описати так: є пропрезидентська прозахідна партія PAS, яка "окупувала" всю праву частину спектра, і є велика кількість лівих проросійських політиків та проєктів, які відтепер об'єднуються в блок "За Молдову".

Також є "Блок "Альтернатива", який об'єднує людей, в історії яких багато ниточок ведуть до Кремля. А 24 лютого 2022 року один з його лідерів Іон Чебан був у Москві.

Реалістичний результат для партії влади PAS – від 32% до 38%. Максимум, який вони можуть отримати – 40 мандатів. У парламенті Молдови – 101 депутат, а для більшості потрібен 51 голос. Тож опозиція, якщо об'єднається, бере більшість голосів.

Сьогодні можна з певністю говорити, що наступний уряд у Молдові буде коаліційним, жодна партія не матиме більшості. До парламенту гарантовано проходять PAS, проросійський мегаблок і "Альтернатива". І якщо будуть тільки ці три сили, то, найімовірніше, буде коаліція у складі мегаблоку і "Альтернативи".

Утім, навіть у цьому разі – неясно, що вони робитимуть.

Не виключено, що ми побачимо сценарій Угорщини або Словаччини – тобто уряд, який наполягатиме, що він проєвропейський, але євроскептичний.

Де-факто євроінтеграція Молдови загальмується і зрештою призупиниться.

Якщо ж стоїть завдання зберегти урядову проєвропейську більшість, то єдиний шанс досягти цього буде у разі, якщо, окрім PAS, з'явиться також інший проєвропейський проєкт, який би не мав негативного шлейфу чинної влади.

Партія влади має дати сигнал, що прибирає бар'єр на конкуренцію. Нехай буде не три партії у парламенті, а чотири, п'ять.

А Україна, якщо має якесь документування або фактаж, що доводить зв'язки блоку "Альтернатива" з Росією – має це оприлюднити.

Більше – в матеріалі "Базовий сценарій – у Молдові буде підконтрольний Москві уряд після виборів у вересні".