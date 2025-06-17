Как Кремль готовится сменить власть в Молдове и возможно ли остановить этот сценарий

Через 3,5 месяца Молдова – соседка Украины и наша "напарница" в процессе вступления в ЕС – окажется на распутье. Результаты выборов, которые здесь состоятся, определят развитие страны не только на следующие четыре года, но и, очень вероятно, на десятилетия вперед. Это произойдет в случае, если пророссийские силы (открытые и замаскированные) одержат победу и сформируют лояльное к Москве правительство.

К сожалению, вероятность этого сценария – очень высока.

О том, почему возникла опасность пророссийского реванша и можно ли его остановить, редактору "Европейской правды" Сергею Сидоренко рассказал политический аналитик Руслан Рохов. Рекомендуем посмотреть интервью на нашем Youtube-канале, а текстовая версия объяснений эксперта, изложенная от первого лица, – в материале "Базовый сценарий – подконтрольное Москве правительство Молдовы после выборов в сентябре". Далее – основные тезисы Рохова.

То, что Россия движется к тому, чтобы получить власть в Молдове – это однозначно. К сожалению, пока она вполне может иметь в этом успех.

Сейчас это базовый сценарий – что по итогам выборов 28 сентября 2025 года мы получим в Кишиневе правительство, подконтрольное Москве.

Важный рубеж был преодолен в последние две недели. 4 июня в Кишиневе презентовали политплатформу "За Молдову". Трое деятелей, связанные с коммунистической партией, социалистической партией, и бывший министр обороны времен президентства Игоря Додона вышли на пресс-конференцию и призвали всю оппозицию объединиться, чтобы противодействовать президенту Майе Санду и партии власти PAS.

На этот призыв сразу же откликнулись знаковые политики, которых связывают с московским влиянием.

Ожидается, что к блоку присоединится марионетка беглого олигарха Илана Шора, который теперь живет в Москве, – Виктория Фуртуне. Она открыто выдвигает территориальные претензии к Украине.

Высокий шанс, что Россия снова применит против Молдовы энергетический рычаг влияния. Также есть угроза дестабилизации в Гагаузии.

Итак, политическую карту Молдовы можно описать так: есть пропрезидентская прозападная партия PAS, которая "оккупировала" всю правую часть спектра, и есть большое количество левых пророссийских политиков и проектов, которые отныне объединяются в блок "За Молдову".

Также есть "Блок "Альтернатива", который объединяет людей, в истории которых много ниточек ведут к Кремлю. А 24 февраля 2022 года один из его лидеров Ион Чебан был в Москве.

Реалистичный результат для партии власти PAS – от 32% до 38%. Максимум, который они могут получить – 40 мандатов. В парламенте Молдовы – 101 депутат, а для большинства нужен 51 голос. Поэтому оппозиция, если объединится, берет большинство голосов.

Сегодня можно с уверенностью говорить, что следующее правительство в Молдове будет коалиционным, ни одна партия не будет иметь большинства. В парламент гарантированно проходят PAS, пророссийский мегаблок и "Альтернатива". И если будут только эти три силы, то, скорее всего, будет коалиция в составе мегаблока и "Альтернативы".

Впрочем, даже в этом случае – неясно, что они будут делать.

Не исключено, что мы увидим сценарий Венгрии или Словакии – то есть правительство, которое будет настаивать, что оно проевропейское, но евроскептическое.

Де-факто евроинтеграция Молдовы затормозится и в конце концов приостановится.

Если же стоит задача сохранить правительственное проевропейское большинство, то единственный шанс достичь этого будет в случае, если, кроме PAS, появится также другой европейский проект, который бы не имел негативного шлейфа действующей власти.

Партия власти должна дать сигнал, что убирает барьер на конкуренцию. Пусть будет не три партии в парламенте, а четыре, пять.

А Украина, если имеет какое-то документирование или фактаж, доказывающий связи блока "Альтернатива" с Россией – должна это обнародовать.

Больше – в материале "Базовый сценарий – подконтрольное Москве правительство Молдовы после выборов в сентябре".