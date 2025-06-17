Зеленський прибув на саміт G7, звідки поїхав Трамп: деталі його програми

Президент Володимир Зеленський прибув на саміт G7 до Канади, де раніше у нього була запланована зустріч із його візаві Дональдом Трампом, який покинув подію достроково.

Про деталі зустрічей українського президента стало відомо "Європейській правді".

Як стало відомо "ЄвроПравді", після того як Зеленський прибув до Канади, у нього запланована зустріч із прем'єр-міністром країни Марком Карні. Головна подія – це участь президента у спеціальному засіданні лідерів країн G7 за назвою "Сильна та суверенна Україна", що триватиме годину.

Також має відбутися багатостороння зустріч Зеленського з лідерами Франції, Британії, Італії та Німеччини.

Окрім цього, в українського президента також передбачені двосторонні переговори з прем'єром Японії, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Бразилії та прем'єром Індії.

Також у Зеленського передбачена коротка спільна зустріч з лідерами Європейського Союзу – президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Як повідомляли, Трамп достроково залишив саміт G7, де планувалась зустріч із Зеленським, щоб повернутися до Вашингтона, де, за його словами, він мав стежити за конфліктом між Ізраїлем та Іраном.

Зазначимо, український президент планував обговорити з американським потенційну купівлю у США оборонного пакета для України.