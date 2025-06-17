Трамп достроково залишив саміт G7, де планувалась зустріч із Зеленським

Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, що йому необхідно повернутися до Вашингтона з саміту G7 в Канаді "якнайшвидше", щоб впоратися з ситуацією на Близькому Сході.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

"Я повинен повернутися. Це дуже важливо", – сказав він, перш ніж звернутися до господаря саміту G7, прем'єр-міністра Канади Марка Карні: "Чудовий господар. Він зробив фантастичну роботу".

"Але ви, напевно, бачите те, що бачу я. І я повинен повернутися, як тільки зможу", – продовжив він.

Помічники Трампа раніше оголосили, що він поїде в понеділок увечері, на день раніше, ніж планувалося, щоб вирішити невідкладні справи вдома.

"Я повинен повернутися раніше зі зрозумілих причин. Вони розуміють. Це дуже важливо", – сказав Трамп.

Державний секретар Марко Рубіо повертається до Вашингтона разом з президентом Дональдом Трампом, повідомив речник Державного департаменту.

Як повідомив телеканал NBC News, посилаючись на американського посадовця, який побажав залишитися анонімним, Дональд Трамп доручив Раді національної безпеки "бути готовою в Ситуаційній кімнаті, коли він повернеться з саміту" G7 в Канаді.

Трамп може повернутися до Вашингтона не раніше ніж у вівторок після 2:00 за східноамериканським часом (після 9:00 за київським часом).

Варто зазначити, що на полях саміту "Групи семи" планувалась двостороння зустріч Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

Зеленський планував обговорити з американським потенційну купівлю у США оборонного пакета для України.