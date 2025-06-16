Зеленський планує обговорити з Трампом купівлю нового пакета зброї

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з главою Білого дому Дональдом Трампом планує обговорити потенційну купівлю у США оборонного пакета для України.

Про це президент сказав на пресконференції у Відні у понеділок, 16 червня, повідомляє "Європейська правда".

Глава держави зауважив, що "поки що ніхто не хоче уявляти", як доведеться битись та боротись за життя без допомоги Сполучених Штатів. При цьому він підтвердив, що нині не ведуться обговорення зі США щодо потенційної безповоротної підтримки.

"Ми не говоримо сьогодні з Америкою про нову допомогу. Дійсно, одне з питань, яке я буду обговорювати з президентом Трампом на зустрічі – щодо оборонного пакета, який Україна готова купити", – сказав Зеленський.

Водночас він додав, що і Україна, і європейці повинні працювати над тим, щоб союз між Європою та Америкою не розвалився.

"Ми в цьому всі зацікавлені. Тоді континент, я думаю, (буде) все-таки більш-менш в безпеці. Погрожувати такому союзу непросто", – вважає президент України.

Президент США Дональд Трамп планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським для двосторонніх переговорів на полях саміту G7 в Канаді цього тижня.

Зеленський очікується на саміті як гість у вівторок.

Трамп і Зеленський востаннє зустрічалися віч-на-віч наприкінці квітня на похороні покійного Папи Франциска у Ватикані.

