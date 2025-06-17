Bloomberg: лідери G7 не переконали Трампа посилити тиск на Росію

Обговорення між лідерами "Групи семи" напередодні не підштовхнуло президента США Дональда Трампа піти на жорсткіші санкції проти Росії.

Про це агентству Bloomberg розповіли проінформовані джерела, пише "Європейська правда".

Трамп неодноразово закликав Владіміра Путіна погодитися на припинення воєнних дій проти України та погрожував запровадити нові санкції проти Росії, але так і не зробив цього.

За словами співрозмовників Bloomberg, на саміті G7 у Канаді Трамп розчарував союзників, заявивши, що санкції США коштують багато грошей. Він повторив цей аргумент і під час вечері лідерів, яка відбулась за зачиненими дверима, пише агентство.

Європейські країни все більше сумніваються, чи можна довіряти Трампу в питанні подальшого тиску на Росію, і намагаються виграти час, зазначає Bloomberg.

Там додають, що європейці продовжують співпрацювати з президентом США і не хочуть його дратувати, але водночас шукають способи допомогти Україні в ситуації, коли США все менше бажають надавати їй допомогу.

Як відомо, публічно лідери "Групи семи" заявили, що дискусія з Трампом щодо санкцій була позитивною.

Крім того, очікується, що в заяві, яку оприлюднить прем'єр-міністр Канади Марк Карні, буде зазначено, що Україна продемонструвала готовність до припинення вогню, на відміну від Росії, на яку потрібно буде тиснути санкціями.