Bloomberg: лидеры G7 не убедили Трампа усилить давление на Россию

Обсуждения между лидерами "Группы семи" накануне не подтолкнули президента США Дональда Трампа пойти на более жесткие санкции против России.

Об этом агентству Bloomberg сообщили информированные источники, пишет "Европейская правда".

Трамп неоднократно призывал Владимира Путина согласиться на прекращение военных действий против Украины и угрожал ввести новые санкции против России, но так и не сделал этого.

По словам собеседников Bloomberg, на саммите G7 в Канаде Трамп разочаровал союзников, заявив, что санкции США стоят много денег. Он повторил этот аргумент и во время ужина лидеров, который состоялся за закрытыми дверями, пишет агентство.

Европейские страны все больше сомневаются, можно ли доверять Трампу в вопросе дальнейшего давления на Россию, и пытаются выиграть время, отмечает Bloomberg.

Там добавляют, что европейцы продолжают сотрудничать с президентом США и не хотят его раздражать, но в то же время ищут способы помочь Украине в ситуации, когда США все меньше желают оказывать ей помощь.

Как известно, публично лидеры "Группы семи" заявили, что дискуссия с Трампом по санкциям была позитивной.

Кроме того, ожидается, что в заявлении, которое обнародует премьер-министр Канады Марк Карни, будет отмечено, что Украина продемонстрировала готовность к прекращению огня, в отличие от России, на которую нужно будет давить санкциями.