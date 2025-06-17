В Угорщині за рік до виборів скасували обмеження на фінансування політичних кампаній

Угорський парламент, контрольований партією влади "Фідес", у вівторок підтримав скасування ліміту витрат на передвиборчі кампанії, що критики розцінили як спробу отримати перевагу на парламентських виборах 2026 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AFP.

Нову поправку до виборчого законодавства Угорщини підтримали 133 депутати, проти голосували 48.

Вона скасовує обмеження у пʼять мільйонів форинтів (12 380 євро) передвиборчих витрат на одного кандидата за кампанію, запроваджене у 2013 році.

У "Фідес" стверджували, що обмеження витрат є застарілим, позаяк "передвиборча кампанія все більше відбувається в цифровому та онлайн-просторі, де національні норми не можуть бути застосовані".

Також вони заявляли, що на парламентських виборах 2022 року опозиція скористалася "іноземним впливом" через внески, які нібито не були враховані, і нова поправка дозволить змінити ситуацію.

У неурядовому секторі Угорщини розкритикували дії влади.

"Олігархи, які збагатилися за рахунок державних коштів, зможуть вносити необмежені кошти як приватні особи на кампанії владних партій", – заявила перед голосуванням угорська антикорупційна група K-monitor.

З моменту повернення Віктора Орбана до влади в 2010 році уряд Угорщини неодноразово змінював виборчу систему країни, через що опозиційні сили звинувачували владу у зміні демократичних правил на свою користь.

Напередодні парламентських виборів, запланованих на весну 2026 року, останні опитування показують, що "Фідес" відстає від партії "Тиса" Петера Мадяра, який зараз є провідним лідером опозиції.

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