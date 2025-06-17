В Венгрии за год до выборов отменили ограничения на финансирование политических кампаний

Венгерский парламент, контролируемый правящей партией "Фидес", во вторник поддержал отмену лимита расходов на предвыборные кампании, что критики расценили как попытку получить преимущество на парламентских выборах 2026 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AFP.

Новую поправку к избирательному законодательству Венгрии поддержали 133 депутата, против проголосовали 48.

Она отменяет ограничение в пять миллионов форинтов (12 380 евро) предвыборных расходов на одного кандидата за кампанию, введенное в 2013 году.

В "Фидес" утверждали, что ограничение расходов является устаревшим, поскольку "предвыборная кампания все больше происходит в цифровом и онлайн-пространстве, где национальные нормы не могут быть применены".

Также они заявляли, что на парламентских выборах 2022 года оппозиция воспользовалась "иностранным влиянием" через взносы, которые якобы не были учтены, и новая поправка позволит изменить ситуацию.

В неправительственном секторе Венгрии раскритиковали действия властей.

"Олигархи, которые обогатились за счет государственных средств, смогут вносить неограниченные средства как частные лица на кампании правящих партий", – заявила перед голосованием венгерская антикоррупционная группа K-monitor.

С момента возвращения Виктора Орбана к власти в 2010 году правительство Венгрии неоднократно меняло избирательную систему страны, из-за чего оппозиционные силы обвиняли власти в изменении демократических правил в свою пользу.

Накануне парламентских выборов, запланированных на весну 2026 года, последние опросы показывают, что "Фидес" отстает от партии "Тиса" Петера Мадяра, который сейчас является ведущим лидером оппозиции.

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