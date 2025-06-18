Як Трамп заблокував роботу G7 і які виклики це створює для України

Щорічний саміт G7, тобто "Групи семи" (яку часто згадують також за назвою "Велика сімка"), який декілька днів тривав в канадському гірському курортному районі Кананаскіс, завершився.

Головний наслідок саміту: він довів, що "сімки" вже не існує. Лишилася "шістка".

Про те, що відбулося у Канаді, що лунало від президента США Дональда Трампа та що це означає для майбутнього G7, читайте в аналітиці редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка "Велика шістка". Як Трамп зруйнував саміт G7 у Канаді та що буде з союзом держав Заходу. Далі – стислий її виклад.

Саміти "сімки" – щорічна подія, що збирає разом лідерів головних держав західного світу в одному з міст головуючої держави.

Переговори, що тривають 2-3 дні, майже завжди планують так, щоб захопити вихідні – це спрощує логістику для лідерів.

На саміт G7 запросили також Володимира Зеленського, і Білий дім дав згоду на тривалі, 40-хвилинні переговори президентів України і США.

Однак переговори так і не відбулись.

Президент США Дональд Трамп вирішив зірвати програму саміту і відлетіти додому, провівши з колегами з "Групи семи" менше одного дня.

До речі, не відбулася і перша особиста зустріч Трампа з президенткою сусідньої Мексики, Клаудією Шейнбаум.

І навіть демонстративна поступливість у публічних питаннях не допомогла утримати Трампа від того, щоб той поїхав з саміту.

Наприклад, рішення щодо Ізраїлю та Ірану було кардинально переписане, щоби відповідати вимогам США.

І прем’єр головуючої у G7 Канади, й інші учасники саміту намагалися створити для Трампа максимально комфортну атмосферу, толеруючи його заяви, дії та вимоги.

"G7 – це ніщо без лідерства США", – заявив Карні на телекамери, вітаючи Трампа перед зустріччю.

Більш того, Марк Карні навіть не став виправляти брехню президента Сполучених Штатів на протокольній зйомці перед їхньою зустріччю.

Тут Трамп заявив, що війна Росії проти України почалася через виключення Росії з G8 у 2014 році.

За його переконанням Росію з групи "викинув Трюдо, який не хотів її там бачити, переконав ще одного-двох людей, разом з Обамою, і Путіна викинули".

Лишимо осторонь те, що насправді Росію виключили з G8 у відповідь на окупацію нею Криму. Найабсурдніше те, що Джастін Трюдо став прем'єром Канади… лише у 2015 році.

Утім, Трамп не вперше влаштовує подібні демарші на міжнародних зустрічах.

Можливим поясненням його таких дій є те, що для президента США коло західних лідерів є гранично чужим. У них – розбіжність у цінностях і поглядах. Так склалося, що світоглядно йому комфортніше спілкуватися з диктаторами.

А до того додається ще й питання України.

Через особисте негативне ставлення до Зеленського і те, що українське питання стало зоною особистого провалу, явно не надихало Трампа обговорити Україну у другий день саміту.

Утім, і переоцінювати "український внесок" у втечу Трампа з саміту G7 також не варто. Це – елемент. Але основна проблема – його розбіжність із "сімкою" як така.

Саміт у Канаді не зміг ухвалити жодної формальної резолюції щодо України, навіть із загальними фразами – бо позиції США та інших членів є занадто розбіжними.

Та цінність, яку досі вкладали у G7, зникла. Це означає, що сімка більше не може бути голосом Заходу. Бо рішення, яких чекають від G7, не мають шансів на ухвалення у цьому форматі, зважаючи на те, що у "сімці" діє принцип консенсусу.

Докладніше – в матеріалі Сергія Сидоренка "Велика шістка". Як Трамп зруйнував саміт G7 у Канаді та що буде з союзом держав Заходу.