Как Трамп заблокировал работу G7 и какие вызовы это создает для Украины

Ежегодный саммит G7, то есть "Группы семи" (которую часто упоминают также под названием "Большая семерка"), который несколько дней длился в канадском горном курортном районе Кананаскис, завершился.

Главное следствие саммита: он доказал, что "семерки" уже не существует. Осталась "шестерка".

О том, что произошло в Канаде, что звучало от президента США Дональда Трампа и что это означает для будущего G7, читайте в аналитике редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко "Большая шестерка". Как Трамп разрушил саммит G7 в Канаде и что будет с союзом стран Запада. Далее – краткое ее изложение.

Саммиты "семерки" – ежегодное событие, собирающее вместе лидеров главных государств западного мира в одном из городов председательствующего государства.

Переговоры, длящиеся 2-3 дня, почти всегда планируют так, чтобы захватить выходные – это упрощает логистику для лидеров.

На саммит G7 пригласили также Владимира Зеленского, и Белый дом дал согласие на длительные, 40-минутные переговоры президентов Украины и США.

Однако переговоры так и не состоялись.

Президент США Дональд Трамп решил сорвать программу саммита и улететь домой, проведя с коллегами из "Группы семи" меньше одного дня.

Кстати, не состоялась и первая личная встреча Трампа с президентом соседней Мексики, Клаудией Шейнбаум.

И даже демонстративная уступчивость в публичных вопросах не помогла удержать Трампа от того, чтобы тот уехал с саммита.

Например, решение по Израилю и Ирану было кардинально переписано, чтобы соответствовать требованиям США.

И премьер председательствующей в G7 Канады, и другие участники саммита пытались создать для Трампа максимально комфортную атмосферу, терпя его заявления, действия и требования.

"G7 – это ничто без лидерства США", – заявил Карни на телекамеры, приветствуя Трампа перед встречей.

Более того, Марк Карни даже не стал исправлять ложь президента Соединенных Штатов на протокольной съемке перед их встречей.

Здесь Трамп заявил, что война России против Украины началась из-за исключения России из G8 в 2014 году.

По его убеждению Россию из группы "выбросил Трюдо, который не хотел ее там видеть, убедил еще одного-двух человек, вместе с Обамой, и Путина выбросили".

Оставим в стороне то, что на самом деле Россию исключили из G8 в ответ на оккупацию ею Крыма. Самое абсурдное то, что Джастин Трюдо стал премьером Канады... только в 2015 году.

Впрочем, Трамп не впервые устраивает подобные демарши на международных встречах.

Возможным объяснением его таких действий является то, что для президента США круг западных лидеров является предельно чужим. У них – расхождение в ценностях и взглядах. Так сложилось, что мировоззренчески ему комфортнее общаться с диктаторами.

А к тому добавляется еще и вопрос Украины.

Из-за личного негативного отношения к Зеленскому и того, что украинский вопрос стал зоной личного провала, явно не вдохновляло Трампа обсудить Украину во второй день саммита.

Впрочем, и переоценивать "украинский вклад" в бегство Трампа с саммита G7 также не стоит. Это – элемент. Но основная проблема – его расхождение с "семеркой" как таковое.

Саммит в Канаде не смог принять ни одной формальной резолюции по Украине, даже с общими фразами – потому что позиции США и других членов слишком расходятся.

Та ценность, которую до сих пор вкладывали в G7, исчезла. Это означает, что семерка больше не может быть голосом Запада. Потому что решения, которых ждут от G7, не имеют шансов на принятие в этом формате, несмотря на то, что в "семерке" действует принцип консенсуса.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко "Большая шестерка". Как Трамп разрушил саммит G7 в Канаде и что будет с союзом стран Запада.