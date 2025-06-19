ЗМІ: Рютте проводить масштабну реструктуризацію в НАТО та скорочує десятки робочих місць

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте скорочує робочі місця в Альянсі в рамках масштабної реструктуризації.

Про це пише видання Politico із посиланням на співрозмовників, передає "Європейська правда".

За даними співрозмовників видання, Рютте планує ліквідувати два підрозділи і скоротити десятки посад у штаб-квартирі в Брюсселі.

"Він, по суті, DOGEнує НАТО", – сказав один із посадовців Альянсу, посилаючись на радикальні зусилля американського мільярдера Ілона Маска зі скорочення федерального уряду США на початку цього року.

Як пише видання, реорганізація, про яку раніше не повідомлялося, відбувається на тлі побоювань, що скептично налаштований до НАТО президент США Дональд Трамп може вийти з військового Альянсу.

Зазначається, що за останні місяці Рютте провів дві внутрішні зустрічі з персоналом, на яких оголосив про хвилю змін, в тому числі про скорочення відділів міжнародного персоналу НАТО з восьми до шести.

Під скорочення потрапили Відділ громадської дипломатії, який виконує функції пресслужби НАТО, і Відділ виконавчого керівництва, а також відділ кадрів Альянсу.

Їхні функції значною мірою будуть поглинуті іншими підрозділами. При цьому зазначається, що помічники генерального секретаря – керівники відділів, призначені ним за участю країн-членів Альянсу – будуть просто виконувати свої функції.

Втратять свої посади, зокрема, помічник Рютте з питань публічної дипломатії Марі-Доха Безансено, яка пішла у відставку в березні, та очільник відділу виконавчого менеджменту Карло Боргіні.

"Це звична практика, коли з’являється новий генеральний секретар", – сказав колишній посадовець НАТО в коментарі виданню.

Водночас колишній посадовець сказав, що реформа Рютте не була такою безрозсудною, як ініціатива Маска з "підвищення ефективності уряду".

"Це робиться людьми зсередини, які насправді розуміють пріоритети, існуючі структури та процеси. Отже, це набагато триваліший і продуманіший процес, ніж DOGE", – зауважив він.

Виступаючи від імені Альянсу, один зі старших посадовців НАТО, якого запитали про скорочення персоналу, заявив, що "генеральний секретар Рютте прагне зробити НАТО ефективним та дієвим" і "розпочав реорганізацію, щоб оптимізувати роботу штаб-квартири НАТО".

"Процес реорганізації, який включає думки персоналу та був схвалений союзниками, триває", – додав посадовець.

Тим часом, нагадаємо, на прийдешньому саміті Альянсу очікується, що будуть погоджені нові мінімальні рамки оборонних витрат – 3,5% ВВП безпосередньо на оборону і ще 1,5% ВВП на повʼязані з обороною сфери.

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