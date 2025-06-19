СМИ: Рютте проводит масштабную реструктуризацию в НАТО и сокращает десятки рабочих мест

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сокращает рабочие места в Альянсе в рамках масштабной реструктуризации.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на собеседников, передает "Европейская правда".

По данным собеседников издания, Рютте планирует ликвидировать два подразделения и сократить десятки должностей в штаб-квартире в Брюсселе.

"Он, по сути, DOGEнує НАТО", – сказал один из чиновников Альянса, ссылаясь на радикальные усилия американского миллиардера Илона Маска по сокращению федерального правительства США в начале этого года.

Как пишет издание, реорганизация, о которой ранее не сообщалось, происходит на фоне опасений, что скептически настроенный к НАТО президент США Дональд Трамп может выйти из военного Альянса.

Отмечается, что за последние месяцы Рютте провел две внутренние встречи с персоналом, на которых объявил о волне изменений, в том числе о сокращении отделов международного персонала НАТО с восьми до шести.

Под сокращение попали Отдел общественной дипломатии, который выполняет функции пресс-службы НАТО, и Отдел исполнительного руководства, а также отдел кадров Альянса.

Их функции в значительной степени будут поглощены другими подразделениями. При этом отмечается, что помощники генерального секретаря – руководители отделов, назначенные им с участием стран-членов Альянса – будут просто выполнять свои функции.

Потеряют свои должности, в частности, помощник Рютте по вопросам публичной дипломатии Мари-Доха Безансено, которая ушла в отставку в марте, и глава отдела исполнительного менеджмента Карло Боргини.

"Это обычная практика, когда появляется новый генеральный секретарь", – сказал бывший чиновник НАТО в комментарии изданию.

В то же время бывший чиновник сказал, что реформа Рютте не была такой безрассудной, как инициатива Маска по "повышению эффективности правительства".

"Это делается людьми изнутри, которые на самом деле понимают приоритеты, существующие структуры и процессы. Следовательно, это гораздо более длительный и продуманный процесс, чем DOGE", – отметил он.

Выступая от имени Альянса, один из старших должностных лиц НАТО, которого спросили о сокращении персонала, заявил, что "генеральный секретарь Рютте стремится сделать НАТО эффективным и действенным" и "начал реорганизацию, чтобы оптимизировать работу штаб-квартиры НАТО".

"Процесс реорганизации, который включает мнения персонала и был одобрен союзниками, продолжается", – добавил чиновник.

Между тем, напомним, на грядущем саммите Альянса ожидается, что будут согласованы новые минимальные рамки оборонных расходов – 3,5% ВВП непосредственно на оборону и еще 1,5% ВВП на связанные с обороной сферы.

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