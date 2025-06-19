Зеленського чекають на саміті лідерів ЄС в Брюсселі, але він ще не підтвердив візит

У Європейській раді розраховують на присутність президента України Володимира Зеленського на засіданні лідерів ЄС у Брюсселі 26 червня, але досі не отримали від Офісу президента офіційного підтвердження візиту.

Про це кореспондентці "Європейської правди" на умовах анонімності повідомили посадовець Ради ЄС та брюссельський дипломат однієї з держав ЄС, обізнані з підготовкою програми Європейської ради 26-27 червня.

Як повідомили співрозмовники "ЄвроПравди", Зеленський отримав запрошення на саміт Європейської Ради в Брюсселі, але не дав офіційної відповіді, чи приїде, чи ні.

"Ми запросили його (Зеленського. – Ред.) на засідання Європейської ради, але його участь наразі не підтверджена офіційно", – розповів "ЄвроПравді" посадовець ЄС.

Тим не менш, станом на зараз, у робочому варіанті порядку денного саміту лідерів ЄС 26-27 червня зазначається, що Зеленський візьме в ньому участь.

"Саміт розпочнеться 26 червня об 11:00 з президентом Зеленським. Наразі невідомо, чи буде він особисто, чи за відеозв’язком", – повідомив дипломат європейської держави.

Як повідомляла "Європейська правда", Володимир Зеленський має намір бути особисто присутнім на саміті НАТО у Гаазі 24-25 червня.

Але на тлі все меншої зацікавленості президента США Дональда Трампа у вирішенні війни в Україні деякі українські посадовці, за даними ЗМІ, сумніваються в доцільності візиту президента Зеленського на саміт НАТО.

Зауважимо, що програма цьогорічного саміту НАТО була навмисне скорочена, аби підлаштуватись під президента США Дональда Трампа.