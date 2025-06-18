ЗМІ: в Україні сумніваються, чи варто Зеленському їхати на саміт НАТО

Деякі українські посадовці висловлюють сумнів в доцільності візиту президента України Володимира Зеленського у саміті НАТО, який відбудеться в Гаазі наприкінці червня.

Про це йдеться у публікації The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначає видання, українські дипломати розчаровані тим, що президент США Дональд Трамп достроково залишив саміт лідерів G7 в Канаді і не зустрівся із Зеленським.

Ще одним ударом для Києва стало вето США на спільну заяву щодо України.

Деякі українські посадовці заявили, що наразі не впевнені, чи варто Зеленському брати участь у саміті НАТО в Гаазі наступного тижня, "оскільки немає гарантій, що Трамп буде присутній", йдеться у матеріалі.

"Україна постійно наражається на небезпеку, оскільки є жертвою подій і короткострокової уваги Трампа. Владімір Путін знає про це, і, можливо, саме тому вчора вночі на Україну здійснили настільки масштабну атаку. Напередодні саміту лунали всілякі обіцянки, в тому числі про нові поставки зброї з США", – сказав співрозмовник видання.

Як повідомлялося, Трамп достроково залишив саміт G7, де планувалась зустріч із Зеленським, щоб повернутися до Вашингтона, де, за його словами, він мав стежити за конфліктом між Ізраїлем та Іраном.

Зеленський у зверненні до учасників саміту заявив, що США можуть змусити Росію покласти край повномасштабному вторгненню в Україну, і для цього потрібно працювати з Дональдом Трампом.