В Чехії відреагували на атаку України на стратегічну авіацію РФ
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, коментуючи атаку на російську стратегічну авіацію, заявив, що мати союзником сильну і добре озброєну Україну – це інтерес Європи.
Про це чеський міністр написав в Х, повідомляє "Європейська правда".
Ліпавський зазначив, що після української атаки на російські аеродроми очікує, що російські літаки стратегічної авіації "на 30% менше порушуватимуть повітряний простір НАТО".
"Підтверджується, що в наших інтересах безпеки мати за союзника сильну, стійку і добре озброєну Україну", – додав він.
У Росії удень 1 червня відбулася серія ударів по російській авіації щонайменше на чотирьох аеродромах.
За інформацією джерел "Української правди", йдеться про спецоперацію СБУ, в результаті якої були уражені близько 40 літаків, зокрема стратегічні бомбардувальники.
Співрозмовник "УП" в СБУ також розповів, що спецоперацію "Павутина" готували понад півтора року. У її межах спецслужба спочатку переправила до Росії FPV-дрони, а згодом – мобільні деревʼяні будиночки, в яких заховали дрони.
Коментуючи серію ударів по російських аеродромах, міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде нагадав про право України на самооборону.