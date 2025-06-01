"Україна має повне право": глава МЗС Норвегії – про удари по російських аеродромах

Міністр закордонних справ Норегії Еспен Барт Ейде нагадав про право України на самооборону після серії ударів по російських аеродромах із використанням безпілотників у неділю.

Як повідомляє "Європейська правда", його коментар наводить NRK.

Ейде нагадав, що саме Росія розпочала повномасштабну війну у 2022 році, "і Україна, звісно, має повне право завдавати ударів по військових об'єктах на всій території Росії".

"Тут ми знову бачимо, що Україна дотримується міжнародного права і атакує відповідні військові цілі, тоді як Росія часто атакує українські міста, завдаючи шкоди і вбиваючи цивільних", – додав міністр.

Окремо глава норвезького МЗС зазначив, що попри ураження окремих російських цілей відносно близько до Норвегії немає підстав вважати, що її безпеці щось загрожує.

У Росії удень 1 червня відбулась серія ударів по російській авіації щонайменше на чотирьох аеродромах.

За інформацією джерел "Української правди", йдеться про спецоперацію СБУ, в результаті якої були уражені близько 40 літаків, зокрема стратегічні бомбардувальники.

Співрозмовник УП в СБУ також розповів, що спецоперацію "Павутина" готували понад півтора року. У її межах спецслужба спочатку переправила до Росії FPV-дрони, а згодом – мобільні деревʼяні будиночки, в яких заховали дрони.

"У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, дрони полетіли уражати російські бомбардувальники", – сказало джерело "Української правди".

Про ураження російських літаків стало відомо напередодні переговорів делегацій Росії та України у Стамбулі 2 червня.