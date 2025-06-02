В Чехии отреагировали на атаку Украины на стратегическую авиацию РФ

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, комментируя атаку на российскую стратегическую авиацию, заявил, что иметь союзником сильную и хорошо вооруженную Украину – это в интересах Европы.

Об этом чешский министр написал в Х, сообщает "Европейская правда".

Липавский отметил, что после украинской атаки на российские аэродромы ожидает, что российские самолеты стратегической авиации "на 30% меньше будут нарушать воздушное пространство НАТО".

"Подтверждается, что в наших интересах безопасности иметь в качестве союзника сильную, устойчивую и хорошо вооруженную Украину", – добавил он.

В России днем 1 июня произошла серия ударов по российской авиации по меньшей мере на четырех аэродромах.

По информации источников "Украинской правды", речь идет о спецоперации СБУ, в результате которой были поражены около 40 самолетов, в том числе стратегические бомбардировщики.

Собеседник "УП" в СБУ также рассказал, что спецоперацию "Паутина" готовили более полутора лет. В ее рамках спецслужба сначала переправила в Россию FPV-дроны, а затем – мобильные деревянные домики, в которых спрятали дроны.

Комментируя серию ударов по российским аэродромам, министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде напомнил о праве Украины на самооборону.