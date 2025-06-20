ЄС обмежив участь компаній Китаю у закупівлях медичного обладнання

Єврокомісія вирішила виключити китайські компанії з урядових закупівель медичного обладнання вартістю понад 5 млн євро.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Єврокомісії.

У майбутньому китайські компанії будуть виключені з деяких державних контрактів. Зокрема, це контракти на закупівлю медичного обладнання вартістю понад п'ять мільйонів євро.

Це перший випадок, коли влада застосувала санкційний інструмент, який набув чинності в 2022 році.

Він може бути використаний для покарання держав, які, наприклад, дискримінують європейські компанії в державних закупівлях. ЄС сподівається, що це забезпечить відкриття ринків інших країн для європейських компаній.

За даними ЄС, з 2015 по 2023 рік китайський експорт медичного обладнання до ЄС зріс більш ніж удвічі. Водночас Китай створив значні бар'єри для доступу до свого ринку. Майже 90 % державних контрактів на закупівлю медичного обладнання в Китаї містять дискримінаційні заходи щодо продукції, виробленої в ЄС, та постачальників з ЄС.

Як свідчить інформація, це стосується медичних виробів усіх видів – це можуть бути прилади та обладнання, наприклад, для вентиляції, рентгену або стерилізації, а також інвалідні візки та бинти.

Комісія неодноразово наголошувала, що з минулого року вона підтримує контакти з китайською владою. Однак переговори, судячи з усього, не привели до задовільного для ЄС результату. Винятки, як повідомляється, робляться, наприклад, якщо на тендер подається лише одна китайська компанія.

На початку травня китайський лідер Сі Цзіньпін заявив, що його країна готова співпрацювати з лідерами ЄС.

Заява прозвучала з нагоди 50-річчя встановлення дипломатичних відносин між Китаєм та ЄС на тлі зусиль щодо покращення відносин в умовах глобальної торговельної нестабільності, спричиненої масштабними митами США.

Перед цим президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що країни готові співпрацювати з надійними торговельними партнерами в Європі після того, як Трамп ввів загальні торговельні тарифи.