Фон дер Ляєн: світ "шикується в чергу", щоб працювати з Європою на тлі мит Трампа

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що країни готові співпрацювати з надійними торговельними партнерами в Європі після того, як президент Сполучених Штатів Дональд Трамп ввів загальні торговельні тарифи.

Про це вона сказала в коментарі Politico, пише "Європейська правда".

Як зазначило видання, впродовж останніх тижнів Урсула фон дер Ляєн спілкувалася з лідерами Ісландії, Нової Зеландії, Малайзії, Філіппін, Канади, Індії та Об’єднаних Арабських Еміратів, які шукають "сильних, надійних партнерів".

"У дедалі непередбачуванішому глобальному середовищі країни шикуються в чергу, аби працювати з нами", – сказала вона.

За її словами, світовий порядок "зміщується глибше, ніж будь-коли з часу завершення холодної війни".

Трамп оголосив про запровадження взаємних тарифів 2 квітня – наклавши на ЄС 20% мита, а на більшість інших країн – базове мито у 10%. Коли фінансові ринки обвалилися через тиждень, Трамп призупинив дію вищих тарифів на 90 днів.

У випадку з ЄС тариф у 10% досі діє, а також додаткові 25% на експорт сталі, алюмінію та автомобілів.

Фон дер Ляєн, навпаки, підкреслює стабільність Європи. В умовах такого потрясіння, за її словами, зростає довіра до ЄС, зокрема серед громадян самого блоку – вона послалася на опитування Eurobarometer, згідно з яким підтримка членства в ЄС досягла 74% – найвищого рівня за останні 40 років.

"Це про щось говорить. У розпал хаосу Європа залишається стійкою, спираючись на цінності, готова формувати майбутнє", – вважає президентка Єврокомісії.

Нещодавно економічний радник Білого дому Кевін Гассетт заявляв, що Сполучені Штати досягли "величезного прогресу" в переговорах з ЄС щодо тарифів.

Але європейська сторона, за даними ЗМІ, після переговорів на початку тижня не отримала більше ясності щодо того, коли США будуть готові зняти свої тарифи.

17 квітня Трамп висловив оптимізм щодо перспектив укладання торгової угоди між США та Європейським Союзом.

Також Трампа відвідала прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, а перед тим – зідзвонилася з Урсулою фон дер Ляєн.

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