Президент Чехії: китайська кіберзагроза співмірна з російською

Президент Чехії Петр Павел вважає, що Китай і Росія становлять однакові кіберзагрози для Європи.

Про це він сказав в інтерв’ю Financial Times, передає "Європейська правда".

Петр Павел вважає, що ці дві країни знаходяться на одному рівні, коли йдеться про державне хакерство і шпигунство. За його словами, Пекін і Москва "рівні з точки зору кіберзагрози".

"Ми бачили кібератаки з обох боків і майже на одному рівні", – сказав Павел.

Минулого місяця Прага заявила, що її міністерство закордонних справ стало об'єктом "зловмисної кібер-кампанії" з боку хакерської групи APT31, пов'язаної з міністерством державної безпеки Китаю. Минулого року ця група зіткнулася з подібними звинуваченнями з боку США і Британії, а деякі з її членів потрапили під американські та британські санкції. Пекін заперечує ці звинувачення.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський назвав атаку "явним актом шпигунства", який полегшило те, що його міністерство працює на застарілій і вразливій мережевій інфраструктурі.

Він підтвердив, що китайські зловмисники сканували несекретні документи, пов'язані з "азіатськими справами".

Чеська Республіка була активним європейським захисником Тайваню, який Пекін вважає частиною своєї території. В якості кроку, який підкреслив підтримку Праги, Павел поспілкувався з тодішнім президентом Тайваню Цай Інвень в перший день його перебування на посаді в 2023 році, ставши першим обраним главою європейської держави, який зробив це.

Нагадаємо, міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що китайські зусилля зі шпигунства за його країною посилюються, при цьому основна увага приділяється напівпровідникам.

У Європейському Союзі ж співпрацю Китаю та Росії вважають "найбільшим викликом" у світі.