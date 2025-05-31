ЄС вважає китайсько-російську загрозу "найбільшим викликом" у світі

Цього тижня європейські лідери вирушили до Азії з ключовим посланням: вони повинні тісніше співпрацювати, щоб зберегти порядок, заснований на правилах, від загроз з боку Китаю і Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg.

Кая Каллас, провідна дипломатка Європейського Союзу, і президент Франції Емманюель Макрон підкреслили зв'язок між війною РФ проти України і поглибленням відносин Росії з Китаєм під час низки виступів у Південно-Східній Азії в останні дні.

"Це найбільший виклик нашого часу", – сказала Каллас, виступаючи в суботу на Шангрі-Ла Діалозі в Сінгапурі, головному азійському форумі для лідерів оборонних відомств, військових і дипломатів.

"Коли Китай і Росія говорять про спільне проведення змін, яких не бачили сто років, і про перегляд глобального порядку безпеки, ми всі повинні бути вкрай стурбовані", – додала вона.

Каллас звинуватила Китай в тому, що він сприяє російській військовій машині, заявивши, що 80% товарів подвійного призначення, які використовуються для боротьби з Україною, походять з другої за величиною економіки світу. Вона нагадала, що міністр оборони США Піт Гегсет попереджав про загрозу Китаю для решти Азії, і сказала, що Росія також має бути предметом найбільшого занепокоєння.

"Якщо ви турбуєтеся про Китай, вам слід турбуватися про Росію", – сказала Каллас.

Західні посадовці звинувачують Китай у постачанні Росії критично важливих технологій, в тому числі безпілотників, заявляючи при цьому, що обидві країни беруть участь у кібератаках, актах саботажу і небезпечній діяльності, пов'язаній з інфраструктурою, наприклад, глибоководними кабелями.

Каллас закликала європейських та азійських партнерів працювати разом над боротьбою з таємними тіньовими флотами танкерів і переглянути закони про морську безпеку.

А Емманюель Макрон попередив Китай про потенційне посилення присутності НАТО в Азії, якщо він не вживе додаткових заходів, щоб зупинити участь Північної Кореї у війні проти України.