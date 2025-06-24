В Угорщині створили громадський лист на підтримку України та збирають підписи

В Угорщині група активістів, не згодних з політикою прем’єра Віктора Орбана, підготувала адресований Україні лист підтримки – його підписали вже майже 30 тисяч людей.

Як повідомляє "Європейська правда", лист розмістили угорською та українською мовами на порталі Szabad Ahang.

У листі висловлюють осуд російській збройній агресії проти України з 2014 року та називають неприйнятними спроби ставити під сумнів територіальну цілісність України та втручання у її внутрішні справи.

"Ми, громадяни Угорщини та підписанти цього листа, стикаючись із дедалі ганебнішою антиукраїнською пропагандою уряду Орбана, висловлюємо солідарність з українським народом і вшановуємо воїнів Збройних сил України, які героїчно захищають свою Батьківщину. Ми декларуємо: існує й інша Угорщина – та, яка не прагне зиску шляхом зради чи служіння чужим інтересам", – йдеться на початку.

У листі відзначають, що Україна своєю боротьбою стримує імперську експансію Росії далі у Європу і захищає у тому числі Угорщину.

Підписанти висловлюють сподівання на якнайшвидше припинення війни, але на умовах, що забезпечать тривалий мир, надійні гарантії безпеки, справедливе відшкодування збитків і притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах.

"Європейські народи повинні зробити все можливе, аби подібна війна ніколи більше не повторилася на нашому континенті… Це – наш життєво важливий інтерес: щоб держава, з якою ми сусідимо, не стала васалом путінської Росії, а залишалася незалежною демократією, у якій усі громадяни, включно з національними меншинами, можуть вільно користуватися своїми правами", – йдеться у тексті.

"Ми публікуємо цей лист із надією, що угорська меншина в Україні, багато представників якої віддали своє життя за свободу України, не стане жертвою ганебної, політично вмотивованої риторики угорського уряду. Ми сподіваємося, що український народ і його лідери не ставитимуть під сумнів їхню лояльність, а визнають і вшанують їхню жертву", – зазначають наприкінці.

На листа звернули увагу посольство України в Угорщині, а також віцепрем’єрка з європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, яка подякувала ініціаторам листа за цей крок.

Нагадаємо, Угорщина та Словаччина, як і обіцяли, заблокували 18-й пакет санкцій проти РФ до саміту ЄС.

Більше про те, чого можна очікувати від Європейської ради 26-27 червня – у тексті кореспондентки "Європейської правди" у Брюсселі Євросоюз між Орбаном і Трампом. Яких новин чекати Україні щодо санкцій та членства у ЄС.

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