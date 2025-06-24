В Венгрии написали общественное письмо в поддержку Украины и собирают подписи

В Венгрии группа активистов, не согласных с политикой премьера Виктора Орбана, подготовила адресованное Украине письмо поддержки – его подписали уже почти 30 тысяч человек.

Как сообщает "Европейская правда", письмо разместили на венгерском и украинском языках на портале Szabad Ahang.

В письме выражают осуждение российской вооруженной агрессии против Украины с 2014 года и называют неприемлемыми попытки ставить под сомнение территориальную целостность Украины и вмешательство в ее внутренние дела.

"Мы, граждане Венгрии и подписанты этого письма, сталкиваясь со все более позорной антиукраинской пропагандой правительства Орбана, выражаем солидарность с украинским народом и чтим воинов Вооруженных сил Украины, которые героически защищают свою Родину. Мы декларируем: существует и другая Венгрия – та, которая не стремится к выгоде путем предательства или служения чужим интересам", – говорится в начале.

В письме отмечают, что Украина своей борьбой сдерживает имперскую экспансию России дальше в Европу и защищает в том числе Венгрию.

Подписанты выражают надежду на скорейшее прекращение войны, но на условиях, которые обеспечат длительный мир, надежные гарантии безопасности, справедливое возмещение убытков и привлечение к ответственности виновных в военных преступлениях.

"Европейские народы должны сделать все возможное, чтобы подобная война никогда больше не повторилась на нашем континенте... Это – наш жизненно важный интерес: чтобы государство, с которым мы соседствуем, не стало вассалом путинской России, а оставалось независимой демократией, в которой все граждане, включая национальные меньшинства, могут свободно пользоваться своими правами", – говорится в тексте.

"Мы публикуем это письмо с надеждой, что венгерское меньшинство в Украине, многие представители которого отдали свою жизнь за свободу Украины, не станет жертвой позорной, политически мотивированной риторики венгерского правительства. Мы надеемся, что украинский народ и его лидеры не будут ставить под сомнение их лояльность, а признают и почтят их жертву", – отмечают в конце.

На письмо обратили внимание посольство Украины в Венгрии, а также вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, которая поблагодарила инициаторов письма за этот шаг.

Напомним, Венгрия и Словакия, как и обещали, заблокировали 18-й пакет санкций против РФ до саммита ЕС.

Больше о том, чего можно ожидать от Европейского совета 26-27 июня – в тексте корреспондента "Европейской правды" в Брюсселе Евросоюз между Орбаном и Трампом. Каких новостей ждать Украине относительно санкций и членства в ЕС.

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