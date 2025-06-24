Іспанія відкриває університети для студентів, яким Трамп заборонив в’їзд до США

Іспанія у вівторок, 24 червня, заявила, що схвалила прискорений доступ до своїх університетів для іноземних студентів, яким адміністрація президента Дональда Трампа заборонила в'їзд до США для навчання.

Про це пише агентство Reuters із посиланням на заяву Міністерства міграції країни, передає "Європейська правда".

В іспанському відомстві заявили, що студенти, які не можуть завершити навчання в США через призупинення видачі віз, зможуть перевестися до Іспанії.

Ці візи також дозволять студентам працювати на півставки.

Нещодавно писали, що федеральний суддя заборонив адміністрації американського президента Дональда Трампа скасувати право Гарвардського університету приймати іноземних студентів, задовольнивши термінове клопотання вишу про запобігання "негайній та непоправній шкоді".

Також інформували, що таке рішення Трампа зачепило і 23-річну бельгійську принцесу Єлизавету, яка має успадкувати королівський престол. Вона завершила перший рік навчання на магістратурі Гарварду.