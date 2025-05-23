Майбутня королева Бельгії постраждала від заборони Гарварду приймати іноземців

Рішення адміністрації Дональда Трампа відкликати у Гарвардського університету дозвіл приймати іноземців зачепило і 23-річну бельгійську принцесу Єлизавету, яка має унаслідувати королівський престол.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Бельгійська принцеса Єлизавета завершила перший рік навчання на магістратурі Гарварду, після чого адміністрація Трампа скасувала право вишу приймати іноземних студентів.

Рішення Міністерства внутрішньої безпеки США означає, що іноземці, які зараз вчаться у Гарварді, повинні перевестися до інших навчальних закладів, або ж вони втратять легальні підстави перебувати в країні.

У королівському палаці Бельгії сказали, що наслідки рішення щодо Гарварду "стануть зрозумілішими лише в найближчі дні й тижні".

"Ми аналізуємо ситуацію і чекаємо, як вона розвиватиметься. У найближчі дні та тижні може статися багато чого", – сказав директор з питань комунікацій королівського двору Бельгії Ксав'є Баерт.

Принцеса Єлизавета вивчає в Гарвардському університеті державне управління на дворічній магістерській програмі, яка, згідно з описом, розширює світогляд студентів і вдосконалює їхні навички для "успішної кар'єри на державній службі".

Єлизавета – найстарша з чотирьох дітей бельгійського короля Філіпа і королеви Матильди, тож є прямою спадкоємицею престолу. Перед вступом до Гарварду вона отримала диплом з історії та політики в Оксфордському університеті.

Минулого року, нагадаємо, 46-річна шведська принцеса Вікторія почала в армії підготовку, необхідну для офіцерського звання.