Президент Фінляндії назвав причини, чому гаазький саміт НАТО буде історичним

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що саміт НАТО у Гаазі буде історичним і покладе початок новому Альянсу.

Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", він заявив після прибуття на саміт НАТО у Гаазі.

За його словами, цей саміт буде історичним з трьох причин.

"Перша причина у тому, що ми повертаємося до коренів Альянсу, іншими словами, до функціонування як колективної складної системи для стримування Росії. Друга причина, що ми повертаємося до оборонних витрат рівня холодної війни: 3,5% + 1,5%", – сказав Стубб.

"І третя причина, це, на мою думку, народження нового НАТО, більш збалансованого НАТО і НАТО, що має більше європейської відповідальності", – додав він.

Очікується, що за результатами саміту НАТО країни домовляться витрачати на оборону 3,5% ВВП, і ще 1,5% перенесуть у категорію "м'якої безпеки", куди можна зараховувати невійськові інфраструктурні проєкти.

США при цьому пішли на поступки щодо строків збільшення витрат, розширивши його до 10 років.

Детальніше про це читайте у статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка "Найдорожча зустріч заради Трампа. Все про саміт НАТО у Гаазі, що поєднає успіх та провал".