Президент Финляндии назвал причины, почему гаагский саммит НАТО будет историческим

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что саммит НАТО в Гааге будет историческим и положит начало новому Альянсу.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", он заявил по прибытии на саммит НАТО в Гааге.

По его словам, этот саммит будет историческим по трем причинам.

"Первая причина в том, что мы возвращаемся к корням Альянса, другими словами, к функционированию как коллективной сложной системы для сдерживания России. Вторая причина, что мы возвращаемся к оборонным расходам уровня холодной войны: 3,5% + 1,5%", – сказал Стубб.

"И третья причина, это, по моему мнению, рождение нового НАТО, более сбалансированного НАТО и НАТО, имеющего больше европейской ответственности", – добавил он.

Ожидается, что по результатам саммита НАТО страны договорятся тратить на оборону 3,5% ВВП, и еще 1,5% перенесут в категорию "мягкой безопасности", куда можно зачислять невоенные инфраструктурные проекты.

США при этом пошли на уступки по срокам увеличения расходов, расширив его до 10 лет.

Подробнее об этом читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко "Самая дорогая встреча ради Трампа. Все о саммите НАТО в Гааге, который объединит успех и провал".