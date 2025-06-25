Які проблеми для Дональда Трампа може створити удар по Ірану

21 червня президент США Дональд Трамп нарешті визначився з тим, що робити з ядерною програмою Ірану. Вже того ж дня американські сили самі скинули бомби та завдали ракетних ударів по трьох іранських ядерних обʼєктах.

Навіть скептики не сумніваються – ядерній програмі Ірану все ж було завдано відчутного удару, і в Білому домі вже встигли охрестити це своєю перемогою.

Проте є одна істотна проблема – погодившись на удари по Ірану, Дональд Трамп фактично порушив свою передвиборчу обіцянку.

Про наслідки ударів по Ірану на позиції Дональда Трампа всередині Сполучених Штатів, читайте в статті журналіста "Європейської правди" Олега Павлюка Самостріл Трампа? Чому удар по Ірану може розколоти табір прихильників президента США. Далі – стислий її виклад.

Переважна більшість політичних союзників Дональда Трампа – навіть ті, які висловлювали застереження щодо ударів по Ірану – підхопили наратив адміністрації. Мовляв, операція проти іранських ядерних обʼєктів – це одноразова акція з примусу Ірану, яка не перетвориться на "вічну війну", і частина отого самого "миру завдяки силі".

Демократи ж переважно розкритикували президента США.

Проте не стільки за сам удар по ядерних об'єктах Ірану, скільки за те, що військова операція відбулась без схвалення Конгресу.

Але критика пролунала і від конгресменів Республіканської партії.

"Це не конституційно", – лаконічно прокоментував ситуацію член Палати представників Томас Массі.

Він, до речі, ніколи не належав до табору MAGA, тож його відкрита опозиція до Дональда Трампа не має дивувати.

Але ще відвертішою стала опозиція давньої прихильниці Трампа, відомої поширенням теорій змов та антиукраїнських заяв конгресвумен Марджорі Тейлор Грін.

У довгому пості на Х вона здивувалась тим, що США, воюючи на Близькому Сході, не вступили у війну проти "міжнародних терористичних мереж картелю".

"Американські солдати гинули і назавжди залишалися фізично та морально скаліченими заради зміни режиму, іноземних воєн і прибутку військово-промислового комплексу. Мені це набридло… Мені набридло фінансувати іноземну допомогу, іноземні країни і все іноземне. Я хочу фінансувати американські інтереси і проблеми", – написала Грін.

І хоча конгресвумен пізніше прямо заявила, що цей її допис аж ніяк не означає відмови підтримувати Трампа, він доволі влучно відобразив нерозуміння іранської операції з боку того самого крила MAGA.

Події останньої доби, однак, показали: адміністрація Трампа справді розглядає операцію проти Ірану як одноразову акцію та принаймні віддає перевагу подальшим переговорам щодо іранської ядерної програми.

Розрахунок вочевидь робиться на те, що удари США та Ізраїлю мають підштовхнути Тегеран піти на більші поступки, ніж досі.

Але, чи не буде Іран й надалі затягувати переговори? І що робити Вашингтону, якщо удар по ядерній програмі Ірану виявиться набагато меншим за очікування?

Значною мірою відповідь на ці питання залежатиме і від даних соціології.

А точніше – від того, чи не вдарить навіть така короткострокова акція США по рейтингах Трампа.

Поки що, найсвіжіше опитування, демонструє несуттєве зниження рейтингу президента Сполучених Штатів. Разом з тим понад 80% американців висловлюють побоювання щодо потенційної ескалації конфлікту між Ізраїлем та Іраном, а 79% – висловлюють побоювання щодо можливої реакції Ірану на американські удари.

Докладніше – в матеріалі Олега Павлюка Самостріл Трампа? Чому удар по Ірану може розколоти табір прихильників президента США.