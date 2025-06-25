Какие проблемы для Дональда Трампа может создать удар по Ирану

21 июня президент США Дональд Трамп наконец определился с тем, что делать с ядерной программой Ирана. Уже в тот же день американские силы сами сбросили бомбы и нанесли ракетные удары по трем иранским ядерным объектам.

Даже скептики не сомневаются – ядерной программе Ирана все же был нанесен ощутимый удар, и в Белом доме уже успели окрестить это своей победой.

Однако есть одна существенная проблема – согласившись на удары по Ирану, Дональд Трамп фактически нарушил свое предвыборное обещание.

О последствиях ударов по Ирану на позиции Дональда Трампа внутри Соединенных Штатов, читайте в статье журналиста "Европейской правды" Олега Павлюка Самострел Трампа? Почему удар по Ирану может расколоть лагерь сторонников президента США. Далее – краткое ее изложение.

Подавляющее большинство политических союзников Дональда Трампа – даже те, которые высказывали предостережения относительно ударов по Ирану – подхватили нарратив администрации. Мол, операция против иранских ядерных объектов – это одноразовая акция по принуждению Ирана, которая не превратится в "вечную войну", и часть того самого "мира благодаря силе".

Демократы же преимущественно раскритиковали президента США.

Однако не столько за сам удар по ядерным объектам Ирана, сколько за то, что военная операция состоялась без одобрения Конгресса.

Но критика прозвучала и от конгрессменов Республиканской партии.

"Это не конституционно", – лаконично прокомментировал ситуацию член Палаты представителей Томас Масси.

Он, кстати, никогда не принадлежал к лагерю MAGA, поэтому его открытая оппозиция к Дональду Трампу не должна удивлять.

Но еще более откровенной стала оппозиция давней сторонницы Трампа, известной распространением теорий заговоров и антиукраинских заявлений конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

В длинном посте на Х она удивилась тому, что США, воюя на Ближнем Востоке, не вступили в войну против "международных террористических сетей картеля".

"Американские солдаты гибли и навсегда оставались физически и морально искалеченными ради смены режима, иностранных войн и прибыли военно-промышленного комплекса. Мне это надоело... Мне надоело финансировать иностранную помощь, иностранные страны и все иностранное. Я хочу финансировать американские интересы и проблемы", – написала Грин.

И хотя конгрессвумен позже прямо заявила, что это ее сообщение отнюдь не означает отказа поддерживать Трампа, оно довольно метко отразило непонимание иранской операции со стороны того самого крыла MAGA.

События последних суток, однако, показали: администрация Трампа действительно рассматривает операцию против Ирана как одноразовую акцию и, по крайней мере, отдает предпочтение дальнейшим переговорам по иранской ядерной программе.

Расчет явно делается на то, что удары США и Израиля должны подтолкнуть Тегеран пойти на большие уступки, чем до сих пор.

Но, не будет ли Иран и в дальнейшем затягивать переговоры? И что делать Вашингтону, если удар по ядерной программе Ирана окажется намного меньше ожиданий?

В значительной степени ответ на эти вопросы будет зависеть и от данных социологии.

А точнее – от того, не ударит ли даже такая краткосрочная акция США по рейтингам Трампа.

Пока что, самый свежий опрос, демонстрирует несущественное снижение рейтинга президента Соединенных Штатов. Вместе с тем более 80% американцев выражают опасения относительно потенциальной эскалации конфликта между Израилем и Ираном, а 79% – выражают опасения относительно возможной реакции Ирана на американские удары.

Подробнее – в материале Олега Павлюка Самострел Трампа? Почему удар по Ирану может расколоть лагерь сторонников президента США.