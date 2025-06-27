США припиняють торговельні перемовини з Канадою після обурення Трампа

Президент США Дональд Трамп заявив, що припиняє всі торговельні переговори з Канадою після того, як вона почала впроваджувати податок на цифрові послуги, спрямований проти американських ІТ-гігантів.

Про це Трамп написав на Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Американський президент заявив, що Канада вирішила зберегти податок на цифрові послуги, назвавши це "безпосередньою і прямолінійною атакою" на США.

"З огляду на цей обурливий податок, ми цим припиняємо всі переговори про торгівлю з Канадою, що набирає чинності негайно. Ми повідомимо Канаді про мита, які вона буде сплачувати за ведення бізнесу зі Сполученими Штатами Америки протягом наступних семи днів", – додав Трамп.

Податок Канади на цифрові послуги дорівнює 3% доходу від цифрових послуг, який компанія отримує від канадських користувачів понад 20 мільйонів канадських доларів ($14,6 мільйона) на рік.

Цей податок застосовуватиметься до великих ІТ-компанії, які здебільшого мають американське походження.

Як нагадує Bloomberg, міністр фінансів Канади Франсуа-Філіп Шампань раніше допускав перегляд податку на цифрові послуги в межах торговельних переговорів зі США.

Раніше в пʼятницю Трамп заявив, що його адміністрація скоро розішле країнам, проти яких наклав тарифи, інформацію щодо того, скільки їм потрібно буде платити у межах нових тарифів.

До цієї групи не входять Канада і Мексика, проти яких США запровадили торгові обмеження на початку цього року через торгівлю фентанілом і міграцію, і переговори з ними ведуться окремо.